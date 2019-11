Scontro all'incrocio Radar, quattro persone ferite

GUSSOLA (16 novembre 2019) - Scontro tra due auto con quattro feriti, tutti di Motta Baluffi, alle 10,30, all’incrocio Radar lungo la provinciale 85. Coinvolti un Fiat Dobló con a bordo marito e moglie (e il loro cane) e una Citroen Saxo Picasso su cui viaggiavano padre e figlio. Il Fiat usciva dall'incrocio per dirigersi verso sinistra mentre da Scandolara arrivava la Citroen diretta verso Gussola. Sul posto due ambulanze, della Padana Soccorso e della Croce verde e l'automedica dell'Ospedale Oglio, oltre a carabinieri del radiomobile di Casalmaggiore per i rilievi e polizia locale di Gussola per la viabilità. I quattro coinvolti sono stati portati all'ospedale di Cremona e all'Oglio Po. Provinciale chiusa per mezz'ora. Presenti anche i vigili del fuoco.

