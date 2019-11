Camion finisce nel fosso: code e nessun ferito

SAN MARTINO DEL LAGO (15 novembre 2019) - Uscita di strada di un mezzo pesante lungo la provinciale Giuseppina, intorno alle 15. Il fatto, forse provocato dalla pioggia, è avvenuto tra la rotonda di Ca' de' Soresini e l'inizio dell'abitato di Cingia de' Botti, all'incirca nel punto in cui lunedì mattina è avvenuto un tamponamento tra due autovetture. Alla guida del camion un uomo di 60 anni, che ha proiettato il mezzo verso destra, sul ciglio erboso, non riuscendo a rientrare in carreggiata,mentre procedeva in direzione di Cremona. Il mezzo si è piegato su un fianco. Sul posto l'autoambulanza della Padana Soccorso e l'auto medica, ma non si è reso necessario il trasporto del conducente al pronto soccorso. Qualche disagio alla circolazione.