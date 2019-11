'I miei cani avvelenati in giardino, ora scatta la denuncia'

CASALMAGGIORE «Comunico a tutti che i miei cani sono stati avvelenati nel nostro giardino». Con queste parole Chiara Mina via social ha denunciato pubblicamente quanto avvenuto ai danni dei cani suoi e di sua figlia Elena Cunial, tra cui Birra, un Lagotto romagnolo, quello in condizioni più serie. La padrona degli animali ha annunciato di aver notificato la denuncia ufficiale al sindaco e alla sanità locale. «Di sicuro — ha scritto la Mina — impegneremo tutte le nostre energie a mandare in galera il responsabile. Grazie a chi ci penserà in queste ora in cui lottiamo con i nostri animali che sono tra la vita e la morte. Un sincero ‘tanto sappiamo chi sei e ne risponderai direttamente’ al responsabile».

