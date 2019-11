Finti carabinieri in azione ad Acquanegra e Gazzuolo

VIADANA (14 novembre 2019) - Finti carabinieri in azione e due tentate truffe nella giornata di martedì, una nel comune di Acquanegra, l’altra nel comune di Gazzuolo.

Nel primo pomeriggio, a Belforte di Gazzuolo, un uomo, con indosso una giacca munita di scritta “Carabinieri”, chiedeva ad una signora del posto di poter entrare in casa per controllare l’acqua a causa di infiltrazioni di uranio. Al diniego dell’anziana, il finto militare, dell'età circa di 40-50 anni, si è allontanato a bordo di un Fiat Punto bianca. Poco più tardi, verso le 16 con le stesse modalità, un uomo si presentava a casa di un’anziana signora, e col pretesto di controllare la genuinità dell’acqua, tentava di rovistare nei cassetti; disturbato dai vicini, il malvivente si allontanava anche in questo caso senza asportare nulla.

Sulle vicende stanno indagano i Carabinieri della Compagnia di Viadana, che nell’occasione, ricordano alla cittadinanza, soprattutto alle persone anziane, di prestare molta attenzione alle persone che bussano alla porta, e di non fidarsi delle apparenze. I truffatori infatti, spesso, per farsi aprire la porta ed introdursi nelle case, si presentano in maniera distinta ed elegante, con modi particolarmente gentili. A volte, come in questi casi, si fingono Carabinieri, altre volte funzionari delle Poste, dell’Inps, o addetti delle società di erogazione di servizi come luce, acqua, gas.

Nel caso quindi di controlli “sospetti” i carabinieri consigliano di telefonare all’ufficio di zona dell’Ente per verificare la veridicità dei controlli, o di chiamare il 112; in generale non aprire agli sconosciuti e non farli entrare, soprattutto se si è soli in casa.

