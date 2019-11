Jacopo e Nek, l'incontro si farà

MARTIGNANA DI PO (15 novembre 2019) - Da sogno a realtà. Jacopo, bambino di 10 anni affetto da una rara malattia genetica, la sclerosi tuberosa, potrà incontrare il suo idolo, Nek, il prossimo martedì 17 dicembre, al termine del concerto che il cantante di Sassuolo terrà a Cremona. Ne dà conferma la mamma Francesca Guerra, che tre giorni fa aveva lanciato un appello via social. «Grazie ad una persona che ha il contatto diretto di Nek, l’incontro sarà possibile», ci spiega Francesca. «E tutto ciò grazie all’appello che ho lanciato via Facebook. In questo caso il mezzo telematico è stato estremamente positivo».

Francesca spiega che Jacopo, alunno di quarta elementare a Vicobellignano, «sente la musica e, come per magia, sorride. Mentre la ascolta spariscono la malattia, i limiti e la disabilità. Basta un suono per scoprire il divertimento ed amare la vita. Anche con la sclerosi tuberosa. Jacopo non parla molto bene, ma con la musica canta, a modo suo, e si emoziona. Da poco abbiamo acquistato i biglietti per il concerto di Nek che si terrà a Cremona il prossimo 17 dicembre ed è già molto eccitato per l’evento. La sua canzone preferita è ‘Unici’, ma anche ‘Se Telefonando’ ha fatto breccia nel suo cuore. Stiamo imparando i brani del nuovo album: abbiamo trasformato tutti i testi in immagini per aiutarlo a comprenderli e a memorizzarli. Da qui al 17 di dicembre sicuramente ce la faremo. Perché, insieme, abbiamo imparato a non arrenderci. A rincorrere i sogni fino a realizzarli». Tra questi sogni c’era anche quello di poter incontrare Nek, alias Filippo Neviani.

