In Comune emergenza segretario

CASALMAGGIORE (14 novembre 2019) - Dallo scorso 7 ottobre la dottoressa Francesca Di Nardo non è più segretario comunale titolare del Comune di Casalmaggiore perché ha accettato la proposta di guidare la segreteria convenzionata del Comune di Lumezzane, grosso centro del Bresciano, di circa 23 mila abitanti. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Filippo Bongiovanni è ora alle prese con la ricerca, per nulla semplice, di un nuovo segretario. Alcuni sono già venuti «ma nessuno ha accettato», conferma il primo cittadino. Di qui la pubblicazione, avvenuta martedì con scadenza 22 novembre, per la nomina del nuovo segretario. Con Casalmaggiore (seconda classe) cercano il segretario anche altri enti locali. I segretari comunali e provinciali interessati, devono far pervenire al rappresentante dell’ente locale, nel termine indicato, «specifica manifestazione d’interesse alla nomina, eventualmente corredata dal curriculum».

L’avviso è pubblicato, ogni martedì e venerdì, sul sito internet dell’Albo Nazionale. Vedremo se qualcuno si farà avanti. Nel frattempo, comunque, la dottoressa Di Nardo non ha lasciato ‘a piedi’ Casalmaggiore. A chiamata, è venuta più volte per garantire la sua presenza alle giunte comunali, ad esempio.

