Il comandante Alfa agli studenti: «Non esistono obbiettivi irraggiungibili»

PIADENA DRIZZONA (13 novembre 2019) - «Non esistono obbiettivi irraggiungibili, ma dovete credere in voi stessi sempre». Questa una delle esortazioni che ieri mattina il comandante Alfa, per quarant’anni alla guida del Gruppo di Intervento Speciale dell’Arma dei Carabinieri e ora in pensione (ma prossimo ad avviare una Accademia di formazione a Roma), ha trasmesso ai ragazzi delle classi seconde e terze riuniti nell’aula magna dell’Istituto comprensivo ‘Sacchi’. L’iniziativa, organizzata dalla sezione di Piadena dell’Associazione Nazionale Carabinieri, con il patrocinio dei Comuni di Piadena Drizzona, Calvatone, Voltido e Tornata, è stata aperta da un video sul reparto, più conosciuto con l’acronimo GIS, circondato allora come oggi dalla più assoluta segretezza (non a caso il militare indossava il mefisto nero), punta di lancia dell’Arma per missioni ad alto rischio, contro il terrorismo, liberazioni di ostaggi, cattura dei più pericolosi criminali, in azioni in Italia e all’estero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO