Truffa ai danni di una ditta, arrestato commerciante 57enne

PIADENA DRIZZONA (12 novembre 2019) - I Carabinieri della Stazione di Piadena hanno arrestato ieri un 57enne nigeriano residente a Piadena, commerciante e pregiudicato, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica di Pordenone – Ufficio Esecuzioni Penali, poiché ritenuto responsabile del reato di tentata truffa aggravata in concorso. Il cittadino nigeriano era stato condannato dal Tribunale di Pordenone in quanto riconosciuto come uno degli autori di una tentata truffa ai danni di una ditta di Pordenone. L’uomo concorreva nell'accesso abusivo alla casella di posta elettronica della società di Pordenone, attraverso l’ingresso illegale ai sistemi telematici, nel tentativo di fare accreditare un pagamento della somma di 125.000 euro destinato alla stessa, da parte di una società con sede a Dubai, ad un conto corrente a lui intestato. Il 57enne, probabilmente a conoscenza del provvedimento di cattura, si era allontanato dal paese senza fare più ritorno, fino al pomeriggio di ieri quando i Carabinieri vedendolo a bordo di un’auto, lo fermavano immediatamente notificandogli l’ordine di carcerazione e accompagnandolo successivamente presso la Casa Circondariale di Cremona dove sconterà la pena di 8 mesi di reclusione.

