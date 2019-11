Scontro sulla Giuseppina, auto nel fosso

SAN MARTINO DEL LAGO (11 novembre 2019) - Incidente stradale questa mattina intorno alle 8 sulla Giuseppina tra San Martino del Lago e Cingia. Collisione fra due auto: una Mitsubishi guidata da un 61enne di Casanova d'Offredi - pare proveniente da San Martino del Lago in direzione Cingia - si è ribaltata nel fosso dopo lo scontro con una Punto condotta da un 23enne. Entrambi sono stati portati all'Ospedale per accertamenti. Presenti la Polstrada di Casalmaggiore per i rilievi e i Vigili del Fuoco di Cremona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO