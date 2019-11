Esce di strada, 86enne disperso per una notte: ritrovato alle 7,45 in buone condizioni

CASALMAGGIORE (11 novembre 2019) - Dopo l'incidente non sapeva indicare dove si trovava. L'anziano - dopo un'intera notte di ricerche - è stato individuato ed è in buone condizioni di salute.

Mobilitazione di mezzi delle forze dell’ordine e vigili del fuoco fin dalle 19 di ieri per ritrovare l'86enne. Che, alla guida di una Ford Ka bianca, aveva lanciato l’allarme via cellulare dicendo di essere uscito di strada ma di non sapere dove si trovava esattamente. Immediatamente si erano mobilitati svariati mezzi e uomini che hanno passato al setaccio tutta la zona tra Vicobellignano, Gussola e Scandolara Ravara, continuando tutta notte. Il disperso si sarebbe impantanato senza riuscire a dare indicazioni sulla zona che poi i soccorsi hanno individuato nel territorio di Solarolo Rainerio. Coinvolti i vigili del fuoco di Cremona, del distaccamento volontari di Piadena Drizzona, carabinieri di varie stazioni, volontari della protezione civile di Gussola con il loro sindaco.

