Vho, il fossato usato come discarica

PIADENA DRIZZONA (11 novembre 2019) - Decine di bottiglie di birra e non solo, un piccolo bidone verde per la raccolta dell’umido, un sacco in carta. Questo lo spettacolo indecoroso che si è presentato ieri mattina agli occhi di chi percorreva le stradine di campagna vicine al colatore laghetto. In un fossato a lato di una capezzagna qualcuno ha pensato bene di abbandonare tutti quei rifiuti nell’acqua. Atto senza giustificazioni, evidentemente, ma se possibile ancora più stupido se si pensa che a poche decine di metri c’è la piazzola ecologica del Comune.

«Se proprio volevano sbarazzarsi di quella roba sarebbe stato meglio l’avessero lasciata vicino al cancello della discarica», è il commento di un cittadino piadenese indignato per quanto accaduto. «Almeno avrebbero evitato lo sforzo che adesso qualcuno dovrà fare per recuperare i rifiuti dall’acqua».

