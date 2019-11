Esce dal bar e va a schiantarsi contro un'altra auto

CASALMAGGIORE (9 novembre 2019) - Esce dal bar, sale sulla propria vettura e si schianta contro una macchina che transitava in quel momento in strada. L’incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze per gli occupanti dei mezzi, è avvenuto stamattina a Vicobellignano. Erano da poco passate le 11.30 quando un uomo, G.B., 52enne di Martignana Po, uscito da un locale posto sulla strada provinciale 85, è salito sulla sua macchina, una Fiat Panda. Una volta messa in moto, ha fatto inversione a ‘u’ sulla strada per dirigersi verso casa, senza accorgersi che da Agoiolo e in direzione Casalmaggiore, stava arrivando la Volkswagen Polo condotta da S.A., una 41enne di Agoiolo. L’impatto tra i due mezzi per fortuna non ad elevata velocità è stato inevitabile, con la Panda che ha finito la sua corso contro la cancellata di una casa, mentre la Polo ha arrestato la marcia in mezzo alla carreggiata.

