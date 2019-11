Vezzoni, musicista di altri tempi: 'No all’elettronica'

RIVAROLO DEL RE (8 novembre 2019) - Nell’epoca digitale, un musicista che non vuol sentir parlare di elettronica, ma che ama suonare i suoi strumenti a corda in mezzo alla natura, circondato dalla bellezza di un bosco o illuminato dalle luci di un tramonto sul Po. Preferibilmente, musica irlandese. Parliamo di Sergio Vezzoni, 35 anni, di Rivarolo del Re, un personaggio unico nel suo genere, almeno nella nostra zona, proprio perché legato ad una genuinità che verrebbe voglia di definire ancestrale. «Sono d’altri tempi e dico no all’elettronica, amo riscoprire la genuinità degli strumenti e dei suoni artigianali». Le note di Sergio hanno impreziosito in più occasioni anche l’angolo magico della Finestra sul Po ideata da Giuseppe Boles in quel del Lido Po di Casalmaggiore. Una commistione davvero suggestiva tra musica e bellezza del luogo incorniciata tra eleganti linee decorative e architettoniche.

