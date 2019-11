Faccia a faccia con i ladri, shock per una famiglia di Villanova

RIVAROLO DEL RE (9 novembre 2019) - Rientrano in casa e ci trovano dentro i ladri. Protagonisti della sgradevole esperienza i componenti di una famiglia residente a Villanova, frazione di Rivarolo del Re che, oltre a dover subire lo shock degli intrusi scoperti nella propria abitazione, hanno dovuto sopportare anche il furto, perché i malviventi avevano già prelevato quel che cercavano, monili d’oro e preziosi, tra catene, collier, bracciali e altri oggetti, per un valore in corso di quantificazione ma sicuramente non di poco conto. I padroni di casa sono rientrati verso le 11.20 dell'altro ieri imbattendosi in due individui che sono scappati in fretta e furia, raggiungendo il complice all’esterno che li attendeva a bordo di una Volvo di colore bianco, vista poi in territorio bresciano e risultata con una targa contraffatta.

