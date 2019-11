Caos sosta, modalità diverse nelle stesse vie

VIADANA (7 novembre 2019) - Se un visitatore si trovasse a venire a Viadana per la prima volta e volesse parcheggiare in centro, rischierebbe di trovarsi parecchio confuso perché le aree di sosta sono regolate in modi molti diversi, anche se magari si trovano a pochi metri di distanza l’una dall’altra. Uno degli esempi più lampanti è rappresentato da via Sanfelice: nel tratto che corre accanto al Giardino della Rimembranza (i giardini vecchi) il parcheggio è consentito sul lato destra della strada, è gratuito ma mancano le strisce bianche degli stalli. Stessa via, ma accanto ai Giardini della Rotonda, cambia tutto: qui ci sono le strisce bianche ma la sosta è permessa solo per 60 minuti con l’esposizione del disco orario. Se il nostro visitatore proseguisse per via Sanfelice, trovandosi poi in largo De Gasperi, troverebbe invece gli stalli a pagamento con le righe blu, a meno che non abbia deciso di svoltare in via Garibaldi, dove sul lato destro della strada si parcheggia gratuitamente (strisce bianche, però quasi invisibili) ma anche in questo caso con il limite del disco orario a 60 minuti. E i parcheggi gratuiti? Lasciando a parte quello di piazzale Della Libertà, un po’ più lontano dal centro, ce ne sono due nati con l’intenzione di permettere la sosta a chi deve andare in un ufficio, pubblico o privato, o in un negozio per breve tempo ma che, purtroppo, hanno perso questa loro iniziale funzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO