Villa Medici del Vascello come il castello di Hogwarts

SAN GIOVANNI IN CROCE (7 novembre 2019) - Luci misteriose, incantesimi, pozioni, ambienti profumati, persino un cane invisibile. Che succede in questi giorni a Villa Medici del Vascello? Da martedì la storica dimora della nobildonna Cecilia Gallerani, ritratta da Leonardo nel dipinto La Dama con l’ermellino, si è trasformata in Accademia di Magia e di Stregoneria. Sino a venerdì 15 novembre sarà, dunque, la Villa Mediciorum del Vascello stregato. Immergendosi in un mondo fantasy, lo hanno appurato attraverso laboratori e attività i bambini giunti da Porto Mantovano martedì e lo hanno sperimentato ieri quelli della classe prima B della scuola primaria di San Giovanni, accompagnati dall’insegnante Rosa Bolsieri. Non manca l’opportunità di allenarsi, sulla balconata, a cavalcare le scope per volare. I giovanissimi alunni, nel corso dell’attività, imparano a confrontarsi in situazioni nuove, con creatività e immaginazione per superare le paure, essere autonomi, credere in loro stessi e nei loro sogni. Il terzo passaggio è nell’aula delle pozioni e degli esperimenti. Qui, i bambini vengono chiamati a mescolare sostanze che creano un effetto spettacolare. E ciascuno poi prepara una pozione con un potere specifico, a scelta, da portare a casa in una fiala. Domenica le attività saranno aperte alle famiglie. Nei prossimi giorni arriveranno 64 bambini da Sirmione.

