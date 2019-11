Torricella-Viadana, in funzione un altro mezzo

TORRICELLA (6 novembre 2019) - Grande soddisfazione delle mamme che ieri hanno assistito all’arrivo di un pullman nuovo di zecca per il trasporto locale sulla tratta Viadana, Rivarolo del Re, Casalmaggiore, Martignana di Po, Gussola e Torricella del Pizzo. «Una nostra vittoria», dicono alcune mamme che hanno lottato per ottenere da Km condizioni più dignitose di viaggio per i loro figli diretti a scuola e a casa dopo le lezioni. A forza di insistere, e anche con il sostegno di alcuni amministratori, i genitori hanno centrato importanti risultati nella loro battaglia: «Finalmente tutti i ragazzi hanno un posto a sedere».

