Un anno di Casa Diego, Luca e Monica: noi per gli altri

CASALMAGGIORE (6 novembre 2019) - «È passato un anno da quando Casa Diego ha aperto le sue porte come famiglia al servizio di famiglie, mamme e minori. Tanti i volti che sono passati dalla nostra casa e grazie alla collaborazione con Casa Paola e tutta la Tenda di Cristo siamo pronti ad affrontare nuove sfide e a vedere nuove vite rifiorire. Un grazie a chi in questo anno ci ha sostenuto e ha partecipato ai nostri progetti. E' stata un’esperienza meravigliosa anche per i nostri tre figli: abbiamo deciso di coinvolgerli sempre».

