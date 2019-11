Lorena Saviola è tornata a casa

MARCARIA (4 novembre 2019) - A quattro giorni dalla scomparsa, è tornata a casa di sua spontanea volontà Lorena Saviola, la 45enne di Casatico di Marcaria. La donna aveva fatto perdere le sue tracce giovedì nel tardo pomeriggio ed era nascosta nel fienile di una cascina della frazione. Secondo il suo racconto in questi giorni ha bevuto solamente acqua. Le ricerche erano state massicce e con un notevole dispiegamento di forze. Grande gioia da parte dei famigliari nel vederla apparire davanti alla porta di casa. "Siamo tutti felici per l'esito felice della vicenda", ha commentato il sindaco di Marcaria Carlo Alberto Malatesta dopo averla incontrata. "Tutta Casatico si è sentita vicina alla famiglia e, anche con mezzi propri l'ha cercata. Un grazie alle forze dell'ordine, alla protezione civile e a tutti coloro che si sono prodigati in questi quattro giorni. Sui motivi del gesto la donna avrà il tempo di parlarne con le forze dell'ordine e con i familiari".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO