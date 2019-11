Addio a Borini: una vita fra politica e campi

VICOMOSCANO ( 5 novembre 2019) - Cordoglio per la scomparsa di Fermo Borini, 85 anni compiuti lo scorso 22 ottobre. Originario di Rivarolo del Re Borini, una vita spesa nei campi, aveva seguito la scuola professionale per l’agricoltura (o Agraria, come si chiamava qualche tempo fa), ma era stato molto impegnato anche in politica a livello locale. Borini, infatti, è stato a lungo consigliere comunale a Casalmaggiore, con incarichi anche da assessore, restando in amministrazione per un lungo periodo dal 1973 al 1990. Fu anche eletto consigliere provinciale. Lascia la moglie Vittoria, oltre a tre figli, ossia Gabriele, Giovanni e Daniela.

