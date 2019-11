Rubano il portafoglio ad un anziano e ritirano 1.200 euro, individuati dai Carabinieri

CASALMAGGIORE (4 novembre 2019) - Il 17 settembre scorso, all’interno del supermercato “Penny Market”, venne rubato il portafoglio di un anziano residente nel mantovano. La successiva denuncia ai Carabinieri di Casalmaggiore permetteva di avviare le indagini che consentivano inoltre di appurare che i malviventi, utilizzando la carta di credito della vittima, si erano impossessati di 1.200 euro in contanti, effettuando più prelievi in diversi sportelli bancomat. La visione delle immagini dei bancomat e delle telecamere poste all’interno dell’esercizio commerciale, consentivano l’individuazione dei due autori dei reati di furto aggravato e indebito utilizzo di carta di pagamento: un 23enne e un 25enne, entrambi italiani, con precedenti denunce da parte delle Forze dell’Ordine per reati contro il patrimonio, disoccupati residenti a Casalmaggiore. I due sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Cremona.

