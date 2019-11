Casalmaggiore in tv a Report con Pasotto e Savazzi

CASALMAGGIORE (4 novembre 2019) - Andrà in onda alle 21.20 di oggi, su Raitre, la puntata di Report che vedrà tra i protagonisti Pierluigi Pasotto e Valentina Savazzi del gruppo Casalmaggiore la Nostra Casa-Vappina per affrontare il tema delle feste di paese, ridotte drasticamente di numero a causa delle normative sempre più restrittive. CNC-Vappina sul tema ha presentato una mozione. 'La musica è cambiata' il titolo della trasmissione: "Come hanno inciso le direttive sull'incolumità pubblica sulla realizzazione di grandi eventi, festival e feste popolari?', il sottotitolo. Report è un programma tv di inchieste lanciato da Milena Gabanelli e ora condotto da Sigfrido Ranucci. Obbiettivo della mozione presentata dal gruppo consiliare di minoranza è di semplificare le procedure in merito «ai nuovi modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche». Il gruppo sottolinea che «a causa dei tempi molto ristretti per la predisposizione delle misure richieste, alcune manifestazioni sono saltate ed altre sono state fortemente ridimensionate, causando un impoverimento della proposta estiva di sagre che costituiscono una tradizione del nostro territorio». È’ successo a Vicobellignano e in almeno altre tre occasioni a Casalmaggiore.

