Scomparsa, senza esito le ricerche

MARCARIA (4 novembre 2019) - Sono continuate anche ieri, senza alcun esito, le ricerche di Lorena Saviola, la 45enne commerciante ortofrutticola scomparsa da giovedì scorso intorno alle 19 da Casatico. I vigili del fuoco hanno inviato i loro uomini e mezzi tra Casatico, Belforte e la zona intermedia tra San Michele in Bosco e Campitello. Presenti anche i volontari della protezione civile e i carabinieri. Sabato le ricerche si erano concentrate in particolar modo nel fiume Oglio con il gommone dei vigili del fuoco di Viadana a setacciare il corso d’acqua e le rive. Ieri altre perlustrazioni, purtroppo vane. La Saviola non ha preso con sé documenti, soldi e cellulare. Tutte le piste restano aperte. Secondo la prassi le ricerche dovrebbero continuare in totale per quattro giorni per poi interrompersi fino ad eventuali altre novità. Oggi sarà il quarto giorno di ricerche. Dopodichè sarà la Prefettura a valutare il da farsi. I carabinieri hanno ascoltato famigliari e amici della donna che gestisce insieme al marito due negozi. La 45enne è molto conosciuta e non risulta ci fossero situazioni che potessero far pensare ad un suo allontanamento.

