Casalmaggiore oggi celebra il suo patrono

CASALMAGGIORE (4 novembre 2019) - La pioggia caduta in modo incessante ieri fino alle 15.30 ha ostacolato ma non ha fermato gli appuntamenti della domenica, cioè la celebrazione per la giornata dell’Unità nazionale e la festa delle Forze Armate e la fiera di San Carlo. Dopo il raduno alla Casa del Mutilato con l’alzabandiera, si è formato il corteo accompagnato dalla Banda Estudiantina per la messa in suffragio ai Caduti in Duomo. All’uscita due tappe, con la posa di una corona d’alloro presso il Monumento ai Caduti della Resistenza situato in Via Favagrossa e la posa di una seconda corona d’alloro alla lapide ai Caduti situata in municipio. Presente una rappresentanza del X° Reggimento Genio Guastatori di Cremona. Il sindaco Filippo Bongiovanni al termine della manifestazione ha ringraziato l’Estudiantina, le associazioni combattentistiche e d’arma e tutti i gruppi presenti.

Lo svolgimento della fiera è stato ovviamente penalizzato dalla pioggia. Oggi alle 21, in una sala dell’oratorio Maffei (e non nella sede della Pro loco in piazza Garibaldi, come inizialmente previsto) si terrà la presentazione del libro (pro Santa Federici) ‘Il Duo di Piadena. Dalle osterie alla televisione’.

