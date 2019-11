Botte a moglie e figlio di quattro anni, ricercato

VIADANA (3 novembre 2019) - Ora sono al sicuro in ospedale ma per madre e figlio quella di ieri è stata una mattina da incubo culminata con una serie di percosse che hanno indotto la donna a chiamare i carabinieri. Il marito è nel frattempo scomparso e ora è ricercato dai carabinieri della Compagnia di Viadana. Tutto si è consumato intorno alle 10.30 quando in un’abitazione di via Pisacane un uomo di origine indiana, sulla trentina, ha cominciato a inveire contro la moglie, connazionale di 29 anni, finendo per percuoterla. In casa c’era anche il loro figlioletto di 4 anni che è stato coinvolto. La dinamica precisa è ancora al vaglio dei militari del Radiomobile ma a quanto pare fra insulti, minacce e strattoni la situazione è ben presto degenerata. La giovane moglie e madre si è trovata in una situazione davvero difficile e ha trovato il coraggio di comporre il 112 per cercare un aiuto per sé e il suo bambino. Una pattuglia del Radiomobile è arrivata al civico indicato dalla donna in pochissimi minuti e ha subito iniziato la ricostruzione dell’accaduto.

