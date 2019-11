Spaventano il cane col bastone, poi ripuliscono la casa

CASALMAGGIORE (3 novembre 2019) - Dopo un periodo di tranquillità, almeno apparente, sono tornati in azione i ladri. È successo venerdì pomeriggio, guarda caso in concomitanza con l’avvio della fiera di San Carlo (periodo tradizionalmente propizio per i colpi in abitazione), ai danni di una famiglia di Camminata, piccolissima frazione di Casalmaggiore. Una famiglia composta da marito, moglie e un bambino, con un cane di grossa stazza, un Bovaro del Bernese, di indole molto buona, che i malviventi hanno probabilmente spaventato in qualche modo per riuscire ad agire indisturbati. Il bottino è costituito da catenine, orecchini, anelli, bracciali oltre a una PlayStation. Nel cortile i proprietari hanno rinvenuto una grossa canna forse utilizzata dai ladri per spaventare il cane e renderlo comunque inoffensivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO