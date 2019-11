Arrivano gli ausiliari dal volto umano

CASALMAGGIORE (2 novembre 2019) - I volontari che daranno una mano alla polizia locale potranno esercitare anche «attività a tutela di diversamente abili, bambini, ragazzi anziani per esigenze connesse al traffico veicolare», secondo l’emendamento presentato dal consigliere di minoranza Alberto Fazzi (Listone), accolto favorevolmente dall’ultimo consiglio comunale. Tutto ciò, «su indicazione del comando di polizia locale», secondo l’aggiunta inserita per volontà del sindaco Filippo Bongiovanni. Il regolamento degli ausiliari di polizia locale è stato infine complessivamente approvato con i voti a favore di maggioranza e Listone, mentre il gruppo di minoranza CNC-Vappina non ha partecipato al voto, dopo aver espresso alcune perplessità sul documento.

