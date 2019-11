Ponte sul Po, autovelox e sensori: «Promesse non mantenute»

CASALMAGGIORE (1 novembre 2019) - Il comitato TrenoPonteTangenziale torna alla carica sulla mancata posa di autovelox per il controllo del rispetto del limite di velocità e per la posa di sensori per il controllo del peso dei mezzi in transito e di sensori di verifica della staticità del manufatto, sul ponte stradale sul fiume Po tra Colorno e Casalmaggiore. «Nonostante siano trascorsi trenta giorni dall’invio della istanza (...) nessuna amministrazione ha risposto - scrive il Comitato tramite il presidente Paolo Antonini -. Vogliamo che si verifichi costantemente la staticità del manufatto dopo la sua riapertura. Dobbiamo tutelare l’infrastruttura».

