Compra scarpe su internet, ma è una truffa

ACQUANEGRA SUL CHIESE (31 ottobre 2019) - I militari della Stazione Carabinieri di Acquanegra sul Chiese hanno denunciato una 24enne rumena, residente nella provincia di Vicenza, per truffa. La giovane, infatti, nel mese di agosto aveva pubblicato su un sito di vendite online l’annuncio relativo a un paio di scarpe. Dopo aver ricevuto dalla vittima, un 52enne di Acquanegra, la somma pattuita, non gli aveva consegnato nulla. In seguito alla denuncia del truffato, i carabinieri della stazione di Acquanegra sul Chiese sono riusciti a risalire all’identità della 24enne.

