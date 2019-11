Ex municipio chiuso per topi

PIADENA DRIZZONA (1 novembre 2019) - Ex municipio di Drizzona chiuso per topi. A spiegare i dettagli è il sindaco Matteo Priori. «Nelle scorse settimane abbiamo ricevuto una segnalazione relativa alla presenza di topi all’interno dell’ex municipio di Drizzona, che ospita sia gli spazi distaccati del Comune che quelli destinati alle attività dello Sprar (Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati). Ebbene, ci siamo mossi immediatamente per risolvere il problema chiamando la ditta Sanatec di Cremona, specializzata in derattizzazioni».

