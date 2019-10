Fuga di gas in strada, intervento dei carabinieri

SABBIONETA (31 ottobre 2019) - I Carabinieri sono intervenuti sulla Strada Provinciale 63 località Dossi, per una segnalazione di una probabile fuga di gas in strada. Nella circostanza, dopo aver messo in sicurezza l’intera area, i militari constatavano il danneggiamento di una tubatura, causato da una macchina operatrice intenta allo sfalcio dell’erba a bordo strada. Il condotto danneggiato è stato in seguito ripristinato dal personale della ditta fornitrice del servizio di erogazione del gas e la sede stradale riaperta alla circolazione.