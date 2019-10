Villa Medici del Vascello alla conquista del Gran Ducato

SAN GIOVANNI IN CROCE (31 ottobre 2019) - Villa Medici del Vascello è il primo gioiello della Lombardia a entrare nel portale dei Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli, dando il via ad una collaborazione volta a unire e far crescere insieme diversi territori, nel segno di una proposta turistica e culturale di qualità. Castelli del Ducato, con i suoi 33 manieri ed una cinquantina di luoghi d’arte da scoprire, un target di 600 mila visitatori all’anno e 1 milione e 600 mila visualizzazioni on line, propone da anni ai turisti itinerari nelle province di Parma, Piacenza, Massa, Reggio Emilia. Villa Medici del Vascello è strategicamente vicina alla Reggia di Colorno e all’Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense.

