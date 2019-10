SABBIONETA (31 ottobre 2019) - «Sarà un albero di Natale da Guinness dei primati». A dirlo è Massimo Gualerzi, presidente della Pro loco, che anticipa una parte di quello che ‘bolle in pentola’ in vista del prossimo Natale. E in questo caso si tratta di una novità che si annuncia assai gustosa e in grado di accontentare proprio tutti, dai bambini alle persone con qualche capello bianco. «Domenica 15 dicembre, in piazza Ducale, sarà allestito un albero di Natale, rivestito di cioccolato, alto sette metri», spiega il presidente. Detta così forse non rende proprio l’idea, ma sette metri corrispondono all’altezza di una casa di due piani. «E sarà da Guinness perché l’albero più alto realizzato finora era di sei metri». Una nuova sfida nella Piccola Atene, che già aveva proposto delle mega sbrisolone in passato, richiamando stuoli di visitatori. A realizzare l’opera, che alla fine potrà essere letteralmente gustata dai presenti, sarà la cioccolateria Milo di Sabbioneta. «Per allestire l’albero è stato definito un apposito progetto», precisa Gualerzi. «Serve una struttura in legno, nello specifico di compensato. Abbiamo iniziato nello scorso mese di agosto a lavorare per questo evento». Quando si dice la programmazione, per fare in modo che tutto vada per il meglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO