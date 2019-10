Furto in abitazione, rubati monili d'oro

ASOLA (30 ottobre 2019) - Ad Asola, i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Castiglione delle Stiviere, stanno indagando su un furto avvenuto nella serata di ieri, all’interno di un’abitazione in via Carso. Ignoti, previa l’effrazione di un infisso dello stabile, si sono introdotti all’interno ed approfittando dell’assenza dei proprietari, hanno asportato vari monili in oro.

