«Un don per amico ma sempre controcorrente»

SABBIONETA (30 ottobre 2019) - «La vita si può comprendere soltanto guardando indietro, ma va vissuta guardando in avanti»: citazione presa a prestito dal filosofo e teologo danese Soren Kierkegaard per sintetizzare il programma di una vita spesa fra fede e cultura, spirito religioso e passione per la conoscenza. Mondi per niente distinti e lontani e comunque splendidamente riassunti nella persona di don Ennio Asinari. A 87 anni inoltrati — candeline spente il 21 gennaio — ha sentito il bisogno di comunicare pubblicamente il racconto di una vita lunga quanto ricca di accadimenti. E si vede che quel bisogno era condiviso da molti, se si pensa che domenica scorsa l’aula magna di Palazzo Forti era gremita all’inverosimile con decine di persone costrette a seguire in piedi la presentazione del libro ‘Un don per amico’. Appunto, la sua autobiografia, corredata dal dvd omonimo realizzato da Pierluigi Bonfatti Sabbioni. «Mi avete sorpreso — ha affermato il sacerdote —, mi aspettavo al massimo la metà di quelli che siete qui».

