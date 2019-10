«Piadena casa ideale per i servizi all’agricoltura»

PIADENA DRIZZONA (30 ottobre 2019) - Continuano le azioni del sindaco Matteo Priori per cercare di portare un nuovo sviluppo produttivo a Piadena e per valorizzare il tessuto produttivo esistente. Dopo i contatti con il mondo universitario — Università Cattolica e Milano-Bicocca le prime —, il primo cittadino si è mosso nell’ambito delle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona. «Venerdì scorso, nell’ambito della fiera — spiega Priori —, ho incontrato alcuni operatori del mondo industriale e artigianale invitandoli ad insediarsi a Piadena. Parlo di attività al servizio del mondo agricolo, contesto in cui siamo immersi e di cui, stranamente, non si parla mai. Eppure i nostri paesi sono immersi in ambienti rurali che rappresentano la nostra storia. Ho ricevuto riscontri positivi, perché queste ditte sono concentrate particolarmente tra le province di Lodi, Crema e Bergamo, dove però non hanno più spazi per ampliarsi, mentre da noi potrebbero trovarli. Ho anche appurato che c’è interesse grazie alla nostra posizione, ritenuta appetibile perché vicina al comparto agroalimentare delle province di Parma e di Mantova».





© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO