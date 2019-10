Luci sul Polo Romani, studenti ricercatori

CASALMAGGIORE (30 ottobre 2019) - Come può essere vivere su Marte? Hanno cercato di immaginarlo i ragazzi dell’Istituto di istruzione superiore ‘Giovanni Romani’ di Casalmaggiore, che a «Bergamo Scienza» hanno presentato il loro progetto ‘Life on Mars’. Un progetto che rappresenta, attraverso un plastico interattivo composto di tre unità — locale abitativo, serra e laboratorio di ricerca —, un possibile insediamento umano su Marte. Oltre agli aspetti scientifici, gli studenti, con la guida dei docenti, hanno studiato i risvolti sociali, politici e culturali di una esplorazione marziana. Il progetto, il cui referente è il professor Michele Cominetti, ha visto il coinvolgimento attivo delle classi terza A e terza B del Liceo Scientifico Scienze Applicate, della quinta A Liceo Linguistico e di alcuni studenti del corso IeFP Operatori elettronici e del corso ITIS Informatica. Il percorso multidisciplinare ha coinvolto in particolare le materie di fisica, elettronica, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica, scienze naturali, italiano, inglese e francese.

