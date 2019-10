Lite tra cugini, un 40enne finisce in ospedale

CINGIA DE’ BOTTI (28 ottobre 2019) - Pomeriggio movimentato, quello di sabato in via Giuseppina, nel centro del paese. All’origine del fatto una lite tra due cugini, che ha comportato l’arrivo sul posto, poco prima delle 19, di una autoambulanza della Padana Soccorso, dell’auto medica dell’ospedale Oglio Po e di una pattuglia di carabinieri della stazione do Sospiro. I militari hanno cercato di mitigare gli animi e alla fine uno dei due protagonisti, dell’età di 40 anni, ha detto di essere caduto da solo, prima di essere portato al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Cremona in codice giallo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO