Farmacie comunali, mozione bocciata

CASALMAGGIORE (26 ottobre 2019) - Al termine di una discussione tesa, il consiglio comunale, venerdì sera, ha bocciato la mozione con cui il gruppo di minoranza Casalmaggiore la Nostra Casa-Vappina chiedeva di eliminare lo sconto del 10 per cento offerto dalle farmacie comunali a consiglieri e amministratori comunali su prodotti da banco, non su farmaci, per consuetudine trentennale. Contro la mozione si è espressa la maggioranza, a favore CNC-Vappina mentre Alberto Fazzi del Listone non ha partecipato al voto ritenendo la mozione «inefficace». Quello sconto e le altre convenzioni in essere verranno comunque aboliti dal 1 gennaio 2020 e sostituiti da una tessera fedeltà disponibile per chiunque.

