Quando il paese si sveglia: "La mia alba con i giornali"

RIVAROLO MANTOVANO (27 ottobre 2019) - Con ogni condizione meteo, praticamente quasi tutti i giorni dell’anno, è tra le prime persone ad arrivare in piazza Finzi per aprire l’edicola e, quasi quotidianamente con uno scatto della bella piazza gonzaghesca, postato sulla pagina Facebook, da il buongiorno ai suoi clienti. Il successo delle foto è stato talmente elevato tra i rivarolesi, che Cinzia Pezzali, edicolante, ha deciso di immortalarli in un piccolo libro fotografico dal titolo ‘Benvenuti a Rivarolo’. «L’idea di raccogliere le foto in un libro — racconta — mi è stata lanciata da un cliente, ho cercato in rete qualcosa per autoprodurlo e ho creato questo piccolo libretto, che in caso di richieste sarà anche in vendita. La prima copia in bozza è giunta pochi giorni fa». La foto mattutina con il buongiorno e una breve citazione arriva sempre prima delle 7, quando i giornali sono già posizionati nei loro scomparti e i primi clienti varcano la soglia del negozio.

