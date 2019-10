BOZZOLO (26 ottobre 2019) - Cavo dell’alta tensione in strada, traffico in tilt e disagi alla circolazione, questa mattina a Bozzolo. Un camion con cestello in via Tezzoglio, nei pressi dell'ingresso della discarica comunale, ha agganciato alcuni cavi dell’alta tensione facendoli cadere in mezzo alla strada e ostruendo il passaggio in entrambe le direzione. Sul posto per mettere in sicurezza la zona sono giunti i vigili del fuoco di Viadana.

