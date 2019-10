Casa svaligiata, via oro e denaro in contante

ASOLA (26 ottobre 2019) - I carabinieri di Guidizzolo, stanno indagando su un furto avvenuto nella serata del 25 ottobre, all’interno di un’abitazione sita in via Asinara. I ladri, dopo aver forzato una finestra, si sono introdotti all’interno ed approfittando dell’assenza dei proprietari, hanno asportato vari monili in oro e del denaro in contante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO