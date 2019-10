Protezione civile 2.0: software per l’allarme sisma

MARTIGNANA PO ( 24 ottobre 2019) - «In un’ora e mezza abbiamo registrato 780 persone». Questo dato, riferito da Maurizio Stradiotti, presidente del gruppo di protezione civile Le Aquile Oglio Po di Martignana, ben rappresenta il tasso di operatività raggiunto grazie ai volontari che nello scorso fine settimana hanno preso parte alla esercitazione ‘Exe Flegrei 2019’, attività nata con l’obiettivo di aggiornare la pianificazione per il rischio vulcanico dell’area flegrea. Undici i cremonesi scesi in Campania, su un gruppo di 40 lombardi: con le Aquile, c’erano i rappresentanti dei gruppi del Grifone di Soncino e dello Stagno di Stagno Lombardo. «Abbiamo censito elettronicamente 780 sfollati in un’ora e mezzo».

