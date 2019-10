Colpo fallito, vicino intraprendente sventa un furto

CASALMAGGIORE (24 ottobre 2019) - È stato grazie all’acuto spirito di osservazione di un vicino di casa se un anziano residente di via Giovanni Pascoli, stamattina, non è stato derubato. Tutto accade intorno alle 11. In via Pascoli, una laterale della provinciale Asolana, nei pressi della rotonda Penny, arriva una Seat Leon di colore nero, con a bordo tre uomini. Scende uno dei tre indossando una felpa con un cappuccio fino alla fronte, si dirige dall’anziano e gli chiede di poter vedere le condutture dell’acqua. Poi entra in casa. A quel punto il vicino, allarmato dalla scena, esce e si avvicina all’abitazione dell’anziano, che ben conosce. Suona il campanello e chiede se c’è qualche problema. A quel punto lo sconosciuto si allontana in fretta e furia. Parte la chiamata al 112 e sul posto arriva una pattuglia di carabinieri.

