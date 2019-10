Lara stella in Vaticano con Renzo Arbore

GUSSOLA (23 ottobre 2019) - Mercoledì 20 novembre Lara Ferrari con il suo gruppo Sugarpie & The Candymen si esibirà su Rai Uno con Renzo Arbore per un’ottima causa. «In diretta dall’Aula Paolo VI della Città del Vaticano — spiega la stessa cantante di Gussola — sarà un vero piacere per noi tornare ad accompagnare il mitico Renzo Arbore oltretutto, per una buonissima causa! Durante Una serata di stelle per il ‘Bambino Gesù’, un grande evento di solidarietà a favore del noto ospedale romano». Ospedale pediatrico di cui è cappellano, peraltro, padre Mario Puppo di Torre de’ Picenardi.

La serata in diretta, a partire dalle 20.35, vedrà alternarsi sul palco personaggi dello spettacolo, della musica e dello sport. RTL 102.5 sarà la radio partner ufficiale dell’evento. Nell’occasione si terrà una grande parata di celebrità per festeggiare i 150 anni dell’ospedale pediatrico fondato nel 1869, con una serata-evento di solidarietà presentata da Amadeus. Tra i confermati: Francesco Renga, Alessandra Amoroso, Giovanni Allevi, Renzo Arbore, Mahmood, Benj e Fede, Bianca Atzei, Giovanni Caccamo, Red Canzian, Clementino, Elodie, The Kolors, Irama, Noemi, Fabio Rovazzi, J-Ax, Loredana Bertè e Ornella Vanoni.

