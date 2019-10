Schianto nella nebbia, auto si ribalta

SOLAROLO RAINERIO (23 ottobre 2019) - Se l’è cavata con un grande spavento ma fortunatamente senza ferite, l’occupante del dell'auto che si è ribaltata in un incidente stradale stamattina a Solarolo, sulla strada provinciale 87 Giuseppina.

Ad essere coinvolti sono stati una Dacia e una Mercedes con una donna di 50 anni e un uomo di 71 anni alla guida. L’incidente è avvenuto poco dopo le 9 e una delle cause potrebbe essere la nebbia che gravava sulla zona. Sul posto per i soccorsi è giunta un’ambulanza della Padana Soccorso che però è ripartita senza caricare nessun ferito, viste che le persone coinvolte hanno rifiutato il ricovero. La circolazione, essendo i mezzi fuori dalla sede stradale, non ha subito rallentamenti.

