Ladri, danni e caos per un bottino da 70 euro

ASOLA (23 ottobre 2019) - Sono probabilmente maggiori i danni e incalcolabili rabbia e dispiacere, rispetto al bottino racimolato dai ladri nel corso dell'ultima incursione avvenuta in paese. I predoni - che in questi giorni stanno colpendo duramente anche alcuni paesi del cremonese come Isola Dovarese - sono entrati in azioni in una abitazione di via Cremona nella serata di sabato scorso. Attraverso una finestra opportunamente forzata e approfittando dell'assenza dei proprietari, i ladri hanno frugato ovunque e se ne sono andati con 70 euro prelevati da un borsello.

