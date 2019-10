Urina sul bus e aggredisce l'autista, preso

VIADANA (23 ottobre 2019) - Urina sul pullman e aggredisce l’autista, poi fugge e viene catturato sotto al ponte del fiume Po tra Viadana e Boretto. Episodio di violenza ieri pomeriggio in piazzale Libertà a Viadana ai danni di un autista di una linea di bus che aveva come capolinea Viadana. I fatti sono avvenuti poco dopo le 15.30. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale di Viadana e poco dopo una pattuglia dei carabinieri. L’autista, nel frattempo, è stato soccorso da una ambulanza della Croce Verde di Viadana e portato al pronto soccorso dell’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore. Le sue condizioni non sono gravi.

