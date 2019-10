Cade durante la pole dance, 30enne grave

SAN GIOVANNI IN CROCE (23 ottobre 2019) - E' già stato operato due volte per cercare di ridurre le lesioni, il 30enne di San Giovanni rimasto vittima di un grave infortunio domenica pomeriggio. L'episodio è avvenuto poco dopo le 14 in una palestra di Milano dove l'uomo si trovava per esercitarsi con la pole dance, che si pratica con una pertica e che è un'attività sportiva a tutti gli effetti. Essa si basa infatti sull'esecuzione di figure acrobatiche, che richiedono notevoli doti di forza, scioltezza, coordinazione, agilità, flessibilità e resistenza. Uno sport a cui l’uomo, che lavora e vive a Cremona, si è avvicinato da qualche tempo con eccellenti risultati. In un passaggio di un esercizio, c'è stato un errore, forse una svista o un semplicemente mancamento e in seguito è avvenuta la successiva brutta caduta che ha provocato una grave lesioni alle vertebre cervicali.

