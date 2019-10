Paese in festa per l’ingresso di don Pezzetti

PIADENA DRIZZONA (20 ottobre 2019) - Un caloroso applauso ha accolto oggi pomeriggio l’ingresso nella chiesa di Piadena di don Antonio Pezzetti, nuovo parroco di Piadena Drizzona che ha lasciato dopo 25 anni la Casa dell’accoglienza di Cremona. Il saluto del sindaco Matteo Priori a don Pezzetti e al vescovo Antonio Napolioni, affiancati dai sacerdoti della zona pastorale 4, di cui don Pezzetti sarà il nuovo vicario zonale, è avvenuto sul sagrato. Don Pezzetti ha ricordato: «Ritorno in una comunità dopo 25 anni spesi a servizio della chiesa nella realtà della Caritas diocesana. Non ho progetti pastorali particolari, insieme al vicario don Paolo, al consiglio pastorale e a voi, in comunione con la chiesa diocesana e in collaborazione con le altre parrocchie della zona pastorale, cercheremo di costruire ponti e relazioni che dovranno rendere sempre più veri i nostri rapporti umani».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO